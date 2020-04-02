انتظام الرحلات التجارية التابعة لـ«مصر للطيران»

صرح مصدر مسئول بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بانتظام كل الرحلات الجوية التجارية "بضائع" التابعة للشركة الوطنية للطيران، وذلك وفقًا لجداول التشغيل المقررة مسبقًا، رغم تعليق الملاحة الجوية بكل المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حركة الطائرات التجارية "بضائع" التابعة للشركة الوطنية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة فى أعداد الرحلات، لالتزام مصر للطيران بالاتفاقيات التى أبرمتها مع شركات الشحن، فضلًا عن السمعة الطيبة التى تحظى بها فى قطاع الشحن الجوي.وأشار إلى أن الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وجه بضرورة الالتزام بجداول التشغيل المقررة مسبقًا لرحلات الشحن الجوى المتجهة إلى العديد من دول العالم لنقل مختلف البضائع والطرود.