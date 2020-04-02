المرور على صيدليات كفر الشيخ لمكافحة الاحتكار

قال نصر عبد الهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، إنه يتم تكثيف حملات المرور على الصيدليات والأسواق بنطاق مدينة برج البرلس، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والتفتيش الصيدلي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وذلك في إطار ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.وفي السياق ذاته، فقد التزمت جميع الواحدت المحلية بكفر الشيخ، بتطبيق قرار اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتعطيل أسواق المواشى والأسواق الأسبوعية كافة، لمنع الازدحام بين المواطنين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".وكثفت الوحدات المحلية حملاتها بالتعاون مع القوات الأمنية للقضاء على أى خروقات للقرار، وإنهاء أي محاولة لإقامة سوق أسبوعي.