سعفان يتابع مستحقات مصري توفي في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفى طبيعيًا سعد جميل السيد، فضلًا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفى.وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري سعد جميل السيد بالمدينة المنورة، ويعمل سائق خاص، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقاته.وأشار المستشار العمالي وليد عبدالرازق أحمد إلي أنه نظرًا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرًا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية، وقد تم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وجارٍ متابعة مستحقاته عند كفيله الخاص وبالتنسيق مع رئيس الجالية.