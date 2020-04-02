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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

14 منفذًا متحركًا للسلع الغذائية والمطهرات بقويسنا وأشمون

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:07 م
أبو ليمون
أبو ليمون
ولاء القاضى
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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم توفير 7 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والأساسية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة قويسنا، مؤكدًا استمرار توفير المنافذ بنطاق المحافظة لتوفير كل الاحتياجات الضرورية وبأسعار مناسبة فى ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا- في بيان اليوم الخميس- أنه تم توزيع المنافذ المتنقلة بعدد 2 منفذ بميدان المحكمة واثنين بجوار مركز الشرطة وموقف شبين الكوم وقويسنا، وكذا منفذين بقرية أجهور الرمل ومنفذ بقرية قويسنا البلد، وتم أمس توفير 7 منافذ متحركة بمركز أشمون تشمل 2 منفذ للمنظفات والمطهرات و5 منافذ لحوم وسلع غذائية بوسط المدينة وقرية سبك الأحد وعزبة لمعى.

أكد محافظ المنوفية أن هذه المنافذ تأتى في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار والتصدى لكل الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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