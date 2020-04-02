القوى العاملة تفتش على السلامة المهنية بـ638 مصنعا خلال 3 أيام

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 638 مصنعا وشركة ومنشأه على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 95 منشأة، والجيزة 59 منشأة، والبحيرة 56 منشأة، ودمياط 46 منشأة، وسوهاج 41 منشأة، والإسكندرية والقليوبية 32 منشأة على التوالي والدقهلية 28 منشأة، والوادي الجديد 19 منشأة، والبحر الأحمر 18 منشأة، وباقي المحافظات أقل من ذلك.كما أظهرت التقارير قيام 14 شركة منحت العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا، و18 شركة نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام 5 شركات بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.وأكد الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، المشكلة بجميع مديريات القوي العاملة، أننا يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.كما تابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا من أى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.