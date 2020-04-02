اليابان: 97 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مصدر حكومي في طوكيو، عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة على الأقل بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن في ضوء ما تعانيه العاصمة من الارتفاع الأخير في عدد الحالات.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أنه بعد تسجيل 66 حالة أمس و78 أخرى أمس الأول إلى جانب إحصائية اليوم من المقرر الانتهاء منها في وقت لاحق، سيبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في طوكيو 684 حالة.وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أكد في وقت سابق أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة الإعلان عن حالة الطوارئ، ولكن يجب على الدولة أن تظل في حالة من اليقظة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ.وحذر آبي قائلا "إذا تهاونا الآن ولو قليلًا، يمكن أن تتسارع معدلات العدوى فجأة في أي لحظة، ما زلنا على الحافة".