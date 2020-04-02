«مياه الإسكندرية»: عقمنا الشركة ذاتيًا وملتزمون بإجراءات «الصحة»

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشركة من اليوم الأول من إعلان الإجراءات الاحترازية، خضعت لتنفيذ القرارات فيما يخص تقليل العمالة، من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، ومن لديها أطفال أقل من 12 عاما، كما تم تخفيض العمالة المغتربة من المحافظات الأخري حفاظا على سلامتهم.وأضاف "جابر" خلال حديثه لـ"الدستور" أن شركة مياه الشرب قامت ذاتيًا بتطهير وتعقيم كل منشآت الشركة، فضلا عن دورنا في المشاركة المجتمعية، حيث تم تطهير وتعقيم العديد من المنشآت الخارجية من أقسام الشرطة، وديوان المحافظة، وبعض النقابات العامة الموجودة بالإسكندرية، والنيابات الإدارية، وأماكن أخرى.وأوضح أن كل العاملين بشركة المياه تم إمدادهم بجميع المطهرات والكمامات، والقفازات، كما تم إمداد المحصلين بجميع المستلزمات الطبية للوقاية، بالإضافة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين، والتنبيه بالخروج من منازلهم على العمل مباشرة منعًا التزاحم بمقرات الشركة.