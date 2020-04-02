نيللى كريم تترقب تصوير «100 وش»

أكدت الفنانة نيللي كريم أنها تنتظر قرار استئناف تصوير مسلسلها الجديد "100 وش" المقرر عرضه في رمضان المقبل، خاصة أنها تلتزم الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.وقالت- في تصريح صحفي اليوم الخميس - إنها ترغب في التواجد الدرامي في رمضان المقبل، خاصة بعد غيابها العام الماضي في ظل تركيزها على السينما.وأضافت أنها تقدم شخصية نصابة تدعى "سكر"، لديها محل لتصفيف الشعر وتدير عمليات نصب، في إطار كوميدي بمساعدة آسر ياسين الذي يشاركها البطولة.وأشارت إلى أن المسلسل مكتمل العناصر وأحداثه ستفاجئ الجمهور، لافتة إلى تصوير 10 حلقات كاملة من مسلسل "100 وش"، قبل توقف التصوير التزاما بالإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.وأضافت أن ما يهمها في العمل الدرامي هو السيناريو، مشيرة إلى أن الممثل المحترف ينبغي أن يتقمص جميع الشخصيات.يشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، علا رشدي، دينا ماهر، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.