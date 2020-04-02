محافظ أسيوط يبحث سبل ضبط الأسعار مع رئيس الغرفة التجارية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة للتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفر السلع التموينية، وضبط الأسعار بالقرى والمراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب في السلع التموينية، والتأكد من سلامة المنتجات ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.وتابع المحافظ استمرار حملات التطهير والتعقيم لكل المنشأت والجهات الحكومية وقطاعات الخدمات بجميع المراكز والأحياء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وشدد المحافظ على ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لتخطي هذه الفترة العصيبة لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية على المجتمع المصري بشكل عام، ورصد حالة السوق ومتابعة مدى توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا، وبحث احتياجات المواطنين بصفة مستمرة والتنسيق مع كل الشعب التجارية.ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية بضرورة فتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تسهيلًا على المواطنين، وتوفير السلع الضرورية للمواطنين مع تكثيف الحملات التموينية على المحلات لضمان صلاحية وجودة السلع التموينية والمواد الغذائية المعروضة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.