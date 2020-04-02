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محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2291 مصابًا بـ«كورونا» في باكستان

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:55 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 2291 حالة.

ونقلت شبكة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، عن رئيس الوزراء عمران خان قوله، الخميس، إن الشريحة الفقيرة من المجتمع هي الأكثر تضررًا من الفيروس، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا من خلال "برنامج إحساس" للتواصل معهم.

وأضاف خان أثناء كلمة في حدث في إسلام آباد، أن الحكومة تعمل حاليًا لإطلاق مبادرة تهدف إلى صرف مساعدات نقدية طارئة للفقراء.

وكانت باكستان قد أعلنت إغلاق حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية، في محاولة منها للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي.

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