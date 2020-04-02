2291 مصابًا بـ«كورونا» في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 2291 حالة.ونقلت شبكة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، عن رئيس الوزراء عمران خان قوله، الخميس، إن الشريحة الفقيرة من المجتمع هي الأكثر تضررًا من الفيروس، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا من خلال "برنامج إحساس" للتواصل معهم.وأضاف خان أثناء كلمة في حدث في إسلام آباد، أن الحكومة تعمل حاليًا لإطلاق مبادرة تهدف إلى صرف مساعدات نقدية طارئة للفقراء.وكانت باكستان قد أعلنت إغلاق حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية، في محاولة منها للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي.