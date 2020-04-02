بريطانيا تعتزم تعبئة 3000 من جنود الاحتياط لاحتواء تفشي كورونا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستقوم بتعبئة 3000 من جنود الاحتياط في إطار مواجهتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا وذلك في الوقت الذي تقترب فيه الإصابات العالمية بهذا الوباء من تجاوز المليون حالة.وذكرت جامعة جونز هوبكينز البريطانية أن أكثر من 935 ألف شخص تمت إصابتهم بفيروس كوفيد-19 بينما توفى بهذا المرض ما يزيد على 47 ألف شخص وتعافى 194 ألفا آخرين.ونقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - عن الرابطة الطبية البريطانية تحذيرها، في أحدث دليل إرشادي أخلاقي للاطباء، من أن المرضى في المملكة المتحدة ربما لا يتم منحهم العلاج إذ يتم توجيهه إلى مرضى آخرين ممن لديهم فرص أعلى في النجاه.يأتي ذلك بعدما شهدت المملكة المتحدة أعلى زيادة يومية مسجلة في عدد الوفيات بالفيروس، وبينما تتعرض الحكومة البريطانية لضغط متزايد بشأن سياسة إجراء الاختبارات.