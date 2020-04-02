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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أباظة»: قرار السيسي بتحمل تحيا مصر نفقات الحجر الصحي تاريخي لحماية صحة المصريين

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:54 ص
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين الذين عادوا من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار التاريخي هدفه حماية الأمن الصحي للمصريين القادمين من الخارج ولأسرهم وللمصريين.

وأشاد أباظة- في بيان له اليوم- بتصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل بشأن توضيح هذا القرار وتأكيده أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق، وأن القرار يشمل المصريين الذين عادوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين، لأنهم كانوا لا يعلمون بصدور هذا القرار قبل عودتهم وأن فترة الحجر الصحي ستكون 14 يومًا وفقًا لما هو مقرر حتى الآن.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، تأييده لتأكيد وزير الاعلام أسامة هيكل بأن ما حدث اليومين الماضيين في المطارات لم يكن جيدًا لذلك تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه صندوق تحيا مصر لتحمل تكلفة الحجر الصحي للعائدين حتى الآن إلى مصر، وأن الفترة القادمة ستكون الأعداد القادمة إلى مصر قليلة لأن حركة الطيران توقفت تمامًا لمعظم الدول.

وأعرب أباظة عن ثقته التامة في أن جميع المصريين القادمين من الخارج سيلتزمون بهذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف مواجهة فيروس كورونا واتخاذ جميع القرارات التي تكفل عدم انتشاره، مشيدًا بدور جميع الأجهزة بالدولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة بصفة عامة والمنظومة الصحية المصرية بصفة خاصة.

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