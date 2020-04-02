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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بقرار إعفاء الكافتيريات والبازارات من دفع الإيجارات

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:53 ص
عمرو صدقي
عمرو صدقي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييدها لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء أزمة المواجهة مع فيروس كورونا وعودة الحركة السياحية.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة -في تصريحات صحفية- إن هذا القرار مهم لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على أصحاب الكافاتيرات والبازارات، معلنًا تأييد ودعم اللجنة لمطالب غرفة المحال والسلع السياحية بـ6 محافظات بإعفاء محال السلع والبازارات من القيمة الإيجارية؛ دعمًا للغرفة لحين تجاوز أزمة توقف النشاط بسبب الإجراءات الاحترازية للدولة من انتشار فيروس كورونا، وما تسببت فيه من ركود سياحي عالمي ومحلي.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الفنادق والقرى السياحية والمولات والمحلات الإعفاء من القيمة الإيجارية أو تخفيضها لحين انتهاء الأزمة من أجل أن تحافظ تلك المحال على العاملين بها

وأشاد النائب عمرو صدقي، بتجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري المحلات والبازارات، موجهًا التحية والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على قراره بتخفيض القيمة الإيجارية التي تم التعاقد عليها مع المحافظة إلى 25% فقط ابتداءً من أول شهر أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر للتخفيف عن كاهل المستأجرين، مشيدًا بتجاوب رجال الأعمال والاستثمار بجنوب سيناء بتجاوبهم واستجابتهم لمحافظ جنوب سيناء بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجريهم.

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