حالات الإصابة بكورونا تتخطى 110 آلاف في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تخطت 110 آلاف حالة والوفيات تتخطى 10 آلاف شخص.وقالت ماريا خوسيه سييرا، نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية في إسبانيا، في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي، إن نحو 12298 من العاملين في قطاع الصحة مصابون بفيروس كورونا الجديد.ويشكل هذا العدد نحو 14 بالمائة من عدد الحالات المؤكدة في البلاد والتي بلغت إجمالا 85195، وهي تقريبا نفس نسبة الأسبوع الماضي.