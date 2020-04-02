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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يفند أكاذيب مروجي الشائعات حول خصخصة مستشفى كوم حمادة

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:49 ص
عاصم عبد العزيز
عاصم عبد العزيز
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجه عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة، رسالة عاجلة إلى جماهير دائرته حول ما يتردد من اكاذيب عن تحويل مستشفى كوم حمادة المركزى إلى استثماري.

وقال "مرشد" فى بيان اصدره، اليوم، إن كل مايتردد من هذه الأقاويل لا أساس له على أرض الواقع وعبارة عن شائعات يطلقها اصحاب المصالح الخاصة لأغراض سياسية ومصالح ذاتية تتعلق بهم ويريدون تحقيقها على اكتاف أبناء وجماهير كوم حمادة.

وأكد "مرشد" أن مستشفى كوم حمادة الجديدة ستكون تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وسيتقدم جميع الخدمات بما فيها اجراء العمليات الكبرى كالقلب المفتوح والدعامات والعظام والغضاريف والشرايين والمخ والأعصاب والمناظير وعمليات الغسيل الكلوى، مشيرا إلى انها ستكون مثل مستشفى معهد ناصر، الشيخ زايد التخصصى، وسيتم التعاقد مع كبار اساتذة الجامعات والاستشاريين من كبار الأطباء المصريين لتقديم افضل رعاية طبية وحديثة لجميع مواطنى كوم حمادة والمناطق المجاورة وبالمجان، ويتحمل التامين الصحى الشامل جميع التكاليف.

وقال النائب إن الموظفين وأصحاب المعاشات خاضعين للتامين الصحى والعاملين بشركات القطاع الخاص مؤمن عليهم وبالتالى يتمتعون بخدمة العلاج المجانى داخل المستشفى بعد نقل تبعيته من مديرية الصحة بمحافظة البحيرة إلى امانة المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، موضحا أن الفئات غير المؤمن عليها سيتم علاجهم مجانا أيضا من خلال استخراج قرارات علاج لهم على نفقة الدولة.

وكشف عبد العزيز مرشد أن اللواء هشام امنة محافظ البحيرة عقد اجتماعا بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب مع قيادات العمل التنفيذى وتمت الموافقة بالإجماع على الكتاب الوارد مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى كوم حمادة المركزى إلى امانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم افضل رعاية صحية لجميع المواطنين.

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