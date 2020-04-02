«سياحة البرلمان»: مبادرة إضاءة هرم خوفو رسالة للعالم لمكافحة كورونا

وصف النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إشادة العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية من أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى والأدنى والبلاد العربية، بالمبادرة التي قامت بها مصر بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد بأنها أكبر دعاية للسياحة والآثار والحضارة المصرية ورسالة للعالم كله لمواجهة فيروس كورونا.ووجه المسعود -في بيان له- التحية والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على هذه المبادرة التي جذبت اهتمام العالم، وأكدت حرص مصر على توجيه رسائل للعالم كله على ضرورة مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال كتابة ثلاثة عبارات دقيقة وقصيرة بالإضاءة باللغتين العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم: "خليك في البيت - أحمي نفسك -تحية للقائمين على حمايتنا" مؤكدًا ان أكبر دليل على هذا النجاح هو وصف وكالات الأنباء والصحف لها بأنها ناجحة وأنها رسالة توحيد لشعوب العالم لمكافحة الفيروس والوقاية والحماية منه.تجدر الإشارة الى أن منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أطلقت على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد وبالتزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة والوقاية العالمية.وكذلك بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار عن طريق إضاءة الهرم الأكبر في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم من أمام هرم خوفو بالبقاء في المنزل والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم وايضًا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا وحراستنا ومكافحة الفيروس، كما ذكرت المنظمة في تغريدتها أيضًا أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنظمة وأنها تعمل جاهدة على دعم القطاع السياحي.