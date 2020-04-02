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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة رجال الأعمال والمستثمرين بالبحيرة تصل إلى 3 آلاف أسرة

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:47 ص
مواد تموينية
مواد تموينية
البحيرة معوض هويدى
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قام عدد من رجل الأعمال والمستثمرين بمحافظة البحيرة بالمشاركة في تحدى الخير لتكفل عدد من الأسر التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا، حيث وصل تحدي الخير بمحافظة البحيرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف أسرة تم التواصل معها ودعمها بمواد تموينية يكفى لمدة شهر.
مواد تموينية
مواد تموينية

"الدستور" التقت صاحب المبادرة محمد بلتاجى الشويخ الذي أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الأسر فى هذة الفترة الصعبة التي تشهدها البلاد من خلال محاربة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه فى بداية الفكرة قام بنداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه رجل الأعمال إيهاب عبدالله في تكافل ٥٠٠ أسرة لمدة شهر من الأسر الفقيرة التى تضررت بفعل العاصفة الأخيرة التي ضربت مصر فى محاربة خطر فيروس كورونا.

وأكد الشويخ أن رجال الأعمال قبلوا التحدي ليصل التحدى إلى تكافل أكثر من ثلاثة آلاف أسرة داخل مدينة كوم حمادة والقرى التابعة لها، موكدا على تواصل المبادرة وطرحها على جميع رجال الأعمال والمستثمرين في محافظة البحيرة.
مواد تموينية
مواد تموينية
بينما أكد رجل الأعمال إيهاب عبدالله أنه قبل التحدى الذى أطلقه محمد سمير الشويخ عبر موقع التواصل الاجتماعي بتكافل الأسرة المتضررة من العمالة والمواطنين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك دعم الأسر الذين ليس لديهم دخل ثابت مثل العمالة غير المنتظمة والذى توقف عملهم بسبب الحظر مشيرا بقيام بتكافل ١٠٠٠ أسرة بالاشتراك مع مجموعة من رجال الأعمال.

وأكد عبدالله أنه تلقى الكثير من المواد الغذائية من فاعل خير لا يريد ذكر اسم فقد تلقى عدد ٢طن بطاطس وبعض السلع التموينية التى يتم تجهيزها بالإضافة إلى المود الآخر مثل السكر، والزيت والسمن،والارز الأمر الذي يجعل الأسرة لا تحتاج إلى اى مواد غذائية أو سلع تموينية لمدة شهر.
مواد تموينية
مواد تموينية
وأشار عبدالله إلى أنه عقب تحدى الخير تم إطلاق مبادرة لم الشمل لكي يجتمع أصحاب جميع المبادرات التي تقوم بتكافل الأسر لدمجها فى مبادرة واحدة وهي لم الشمل، حيث تبرع رجل الأعمال محمد فؤاد محروس بمخازن خاصة به مع السلع التموينية ليتم التجهيز من خلال لجنة تقوم بالإشراف على المبادرات، وحصر الأسر التى يتم مساعدتها.

ومن خلال بعض المبادرات الأخرى تم عمل مبادرة لعمل معارض لبيع السلع التموينية بسعر الجملة في جميع مجالس قرى مركز ومدينة كوم حمادة.

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