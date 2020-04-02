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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الإسكندرية»: صرف المعاشات بالمدارس للحفاظ على المواطنين

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:46 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
هبه عويضه
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واصلت مدارس الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، صرف معاشات شهر أبريل ببعض مدارس المحافظة، وذلك وفق بروتوكول التعاون الذي تم عقده مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتخصيص عدد من المدارس للاستعانة بها في صرف المعاشات، وضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين، وذلك بالاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية -في بيان اليوم الخميس- إن الهدف الرئيس من صرف المعاشات بالمدارس التي تم الاستعانة بها هو رفع المعاناة عن عاتق المستحقين للمعاشات، وقام تعليم الإسكندرية بإعداد فريق تطوع محافظة الإسكندرية للمساهمة في عملية تنظيم صرف المعاشات.

وتابع أنه تم توجيه تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية لتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة للبريد بالمدارس التي تم اختيارها للاستعانة بها في الإدارات التعليمية الثماني لتنظيم الصرف بطريقة تليق بمؤسسات الدولة والمواطنين، مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين لا تقل عن المتر لمنع التجمعات وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان.

وبدأ أمس الأول من أبريل صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه واستمر الصرف اليوم، وينتهي صرف معاشات هذه الفئة يوم السبت 4 من أبريل، ويستكمل الصرف لفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و6 و7 أبريل، وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه خلال يومي 8 و9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من أبريل.
يوسف الديب
يوسف الديب
يوسف الديب
تعقيم المدارس
صرف المعاشات
يوسف الديب
يوسف الديب
يوسف الديب
تعقيم المدارس
صرف المعاشات

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