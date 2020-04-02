رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بينها تأجيل الأقساط.. «التعمير والإسكان» يطبق كل إجراءات مواجهة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:44 ص
بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان
حسن كامل
طباعة
أكد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان، تطبيق البنك عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من البنك على صحة العملاء والعاملين على حد سواء، وفي إطار توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.

وأوضح غانم، في بيان رسمي، أن البنك اتخذ عدة إجراءات بينها خفض قوة العاملين 50%، مع منح إجازات مدفوعة الأجر، مع توفير أدوات تعقيم شخصية للعاملين والفروع والقطاعات المركزية، فضلا عن نشر التوعية بينهم عن كيفية الوقاية من الفيروس، مع توفير أجهزة الكاشف الحراري وتخفيض عدد العملاء المتواجدين داخل الفرع.

وأضاف، أن الإجراءات تشمل أيضا، تغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوي وبشكل مستمر مع الحرص على تعقيمها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات البنك المركزي بشأن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر بدون احتساب آيه عوائد أو عمولات تأخير على العملاء، مع تفعيل حدود السحب اليومية التي أقرها البنك المركزي حفاظا على صحة العملاء.

وكشف غانم، في البيان، أن إجمالي الأقساط الشهرية لقروض التمويل العقاري المستحقة للبنك، تصل إلى 112 مليون جنيه شهريا، في حين بلغت حجم محفظة قروض السيارات، والتي أجلت أقساطها أيضا 108 ملايين جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

تفاصيل دور قطر لخدمة «الإخوان» و«الحوثى» فى اليمن

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الصور

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

الأكثر قراءة

فتح باب التطوّع لـ«طب قصر العيني» لمكافحة كورونا

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك

باحث سورى يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنسانى

خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب