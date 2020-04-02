بينها تأجيل الأقساط.. «التعمير والإسكان» يطبق كل إجراءات مواجهة كورونا

أكد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان، تطبيق البنك عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من البنك على صحة العملاء والعاملين على حد سواء، وفي إطار توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.وأوضح غانم، في بيان رسمي، أن البنك اتخذ عدة إجراءات بينها خفض قوة العاملين 50%، مع منح إجازات مدفوعة الأجر، مع توفير أدوات تعقيم شخصية للعاملين والفروع والقطاعات المركزية، فضلا عن نشر التوعية بينهم عن كيفية الوقاية من الفيروس، مع توفير أجهزة الكاشف الحراري وتخفيض عدد العملاء المتواجدين داخل الفرع.وأضاف، أن الإجراءات تشمل أيضا، تغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوي وبشكل مستمر مع الحرص على تعقيمها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات البنك المركزي بشأن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر بدون احتساب آيه عوائد أو عمولات تأخير على العملاء، مع تفعيل حدود السحب اليومية التي أقرها البنك المركزي حفاظا على صحة العملاء.وكشف غانم، في البيان، أن إجمالي الأقساط الشهرية لقروض التمويل العقاري المستحقة للبنك، تصل إلى 112 مليون جنيه شهريا، في حين بلغت حجم محفظة قروض السيارات، والتي أجلت أقساطها أيضا 108 ملايين جنيه.