لأول مرة.. إتاحة دخول المتاحف الافتراضية مجانًا

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ بجامعة القاهرة، إن المتحف الافتراضي يعرض القطع الفنية والأثرية والتراثية من خلال عرض افتراضي عبر الشبكة الدولية للمعلومات، ويمكن دخول المتاحف بواسطة الهاتف المحمول أو وسائل التقنية الحديثة، دون مقابل للمرة الأولى بهدف الترويج، ولكن يتم بعد ذلك بالاشتراك بمبلغ بسيط.وأضاف بدران، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية"dmc"، أن متحف برلين عرض القطع الموجودة لديه بطريقة افتراضية، وبلغ عدد الزائرين به مليون زائر شهريا، موضحا أن المتاحف الافتراضية توفر الجهد والمال مقارنة بالسياحة التقليدية والتي تحتاج إلى سفر السائحين.وأوضح أنه تم تطبيق تجربة المتاحف الافتراضية في مصر تحديدا بمتحف الآثار في مكتبة الإسكندرية، حيث تم إعداد 2000 قطعة أثرية بالتقنيات الحديثة الرقمية والمسح الضوئي وتأهيلها للعرض الافتراضي.