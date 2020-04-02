عداد كورونا في إيران يصل إلى 3160 وفاة

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 3160 شخصًا.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، ارتفاع الإصابات في إيران إلى 50468 ألفًا.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 3 آلاف حالة وفاة.وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، في نبأ عاجل بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران لتصل إلى أكثر من 47500 حالة.وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات، قائلًا: نشهد منحنى تنازليًا من الإصابات بفيروس كورونا.وأضاف: "اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا".