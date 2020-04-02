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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البورصة» توقف التعامل على أسهم 8 شركات تجاوزت النسب المحددة

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:40 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أوقفت إدارة البورصة المصرية، التعامل مؤقتا على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق، نتيجة تجاوزها نسب الهبوط والصعود المحددة والبالغة 5%.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن الشركات الموقوف التعامل على أسهمها هي، السويدىي إليكتريك، ليفت سلاب، ليسيكو مصر، العربية للصناعات الهندسية- الإسماعيلية، مصر للدواجن، إيديتا للصناعات الغذائية، جولدن كوست السخنه للاستثمار السياحي، العامة لصناعة الورق- راكتا.

كانت مؤشرات البورصة قد استهلت تعاملات اليوم الخميس- أخر تداولات الأسبوع، على تباين مدفوعة لتصارع القوى البيعية والشرائية وتبادر المراكز داخل السوق من قبل المتعاملين، بعد الصعود الذي شهدته بعض الأسهم المتداولة، وهو ما انعكس بالتبعية على آداء المؤشرات.

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