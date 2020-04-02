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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التطوّع لـ«طب قصر العيني» لمكافحة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:34 ص
الخشت
الخشت
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن فتح باب التطوع والاستعانة بطلاب طب قصر العيني، سوف يظهر المعدن المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة لن يبخلوا بالمساعدة والتطوع في تقديم الخدمات الطبية المختلفة، أو غيرها من الخدمات.

وأكدت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، سريان حالة الطواريء بمستشفيات جامعة القاهرة، وأن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر منذ فترة عددًا من القرارات لحل مشكلة أطباء امتياز قصر العيني، لضمان أفضل أداء تدريبي لهم وحرصًا على مستقبلهم، ومن أهم هذه القرارات تطبيق قانون المرتب 80%؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بـ50 كليومترًا، وتقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر، ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة على ألا يكلف بأي مهام خارجة عن هذا النطاق، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وعمل برنامج تدريبي إجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وعمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء، إلى جانب خصم 50%؜ على إقامتهم بالمدن الجامعية.

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