أسماء جلال متعافية من الإدمان في «الحارث»

أوشكت الفنانة الشابة أسماء جلال، على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "الحارث"، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء أبواليزيد وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج محمد نادر.وقالت جلال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنها تظهر في العمل بدور إحدى المتعافيات من الإدمان، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة للجمهور باعتباره أول فيلم رعب يقدم على الشاشة.يذكر أن أسماء جلال يعرض لها حاليا الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، والذي تشارك في بطولته مع كل من هاجر أحمد وهند عبدالحليم وميرنا نور الدين، وتدور قصة المسلسل حول أربع فتيات وتطور حالتهن العاطفية.ويلقي المسلسل الضوء حول علاقتهن العاطفية والأزمات اللاتي مررن بها وكيف يتخطينها، وكذلك علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الشخصية والعملية، ويرصد العمل عددًا من قصص الحب في حياة الفتيات وطرق تعاملهن مع الرجال.الجزء الرابع أحد أعمال ورشة كتابة شركة "كلوك وورك تيمبتيشن" للمؤلف محمد أمين راضي، ويتولى كتابة العمل كل من نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبدالعزيز، تحت إشراف الكاتب أحمد شوقي.والمسلسل إنتاج شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية بالتعاون المشترك مع شركة "تي فيجن" للمنتج طارق الجنايني، إذ تم التعاقد على تقديم جزءين جديدين من العمل بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحا جيدا مع الجمهور.