برلماني: قرار تحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر للمصريين العائدين يعكس قيمة الدولة

أشاد النائب محمد العقاد، بتوجيه الرئيس السيسي صندوق تحيا مصر بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والموجودين في فنادق العزل، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس قيمة الدولة وحرصها على المواطنين.وأوضح العقاد أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بملف المصريين في الخارج، ففي الوقت الذي لم تعير بعض الدول رعاياها أي اهتمام حرصت الدولة على إجلاء المصريين من مختلف الدول على مستوى العالم، وهناك خطوات استباقية في هذا الملف، ومن ثم تحمل الدولة نفقات عزل المواطنين يؤكد أن مصر دولة مؤسسات وأن المصري أصبح له كرامة داخل وطنه وخارجه.وأشار عضو مجلس النواب- في بيان- إلى أن الدولة منذ بداية أزمة فيروس كورونا على الفور نسقت وزارة الهجرة مع جميع السفارات المصرية الموجودة في دول العالم للاطمئنان على رعاياها، ومن ثم إجلاؤهم للحفاظ على صحتهم، خاصة وأن الوضع في مصر مطمئن عن العديد من الدول على مستوى العالم نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة والخطوات الاستباقية والتزام المواطنين بتنفيذ هذه الخطوات.