خبير اقتصادي يكشف عن حقيقة إطلاق عملات بلاستيكية

قال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم عملية السحب والإيداع، أدت إلى ظهور عدد من الشائعات، كتوجه الدولة لفرض آليات جديدة تتعلق بعملية السحب والإيداع اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلًا عن إطلاق عملات بلاستيكية بدلًا من الورقية.وأضاف الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي كذَّب هذه الشائعات، التي تستهدف إثارة البلبلة، موضحًا أن توجه البنك المركزي لاتخاذ قرار لتنظيم عملية السحب والإيداع، جاء بعد سحب 30 مليار جنيه في 3 أسابيع.وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك نحو 21 مليون مواطن لهم حسابات بنكية، لافتًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يسحب المصريين 30 مليار جنيه في 3 أسابيع.