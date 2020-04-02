برلماني: مشاركة مصر في اختبارات علاج كورونا خطوة مهمة لتطوير البحث العلمي

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن موافقة مصر على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا المستجد، هي خطوة جيدة تعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والتضامن العالمي في مواجهة كورونا.وأوضح زين الدين -في بيان له- أن اتخاذ مصر لهذا القرار يتيح لها حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم.وأضاف أن القرار هو الوسيلة الوحيدة لتقدم البحث العلمي ولمشاركة مصر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، وحتى تكون رائدة في مجال التجارب السريرية، كما أنها تتيح للمرضى أخذ العلاج دون مقابل، وخضوعهم لرعاية صحية شاملة، وهي خدمة كبيرة تخدم الإنسانية.وأشار النائب إلى ضرورة قيام الشركات المشاركة في إنتاج هذا الدواء التكفل بجميع الضمانات لحماية المريض المصري، وكذلك تحمل كل التعويضات والالتزام بعلاج أي آثار جانبية قد تظهر على المريض، وكذلك حماية فئات بعينها من فاقدي الأهلية والأطفال وكبار السن.