ضبط مصنع غير مرخص للكمامات الطبية في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مصنع غير مرخص بشبرا لقيامه بتصنيع الكمامات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص بشبرا الخيمة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، يفيد ضبط المدعو "ا.خ " 52 سنة صاحب مصنع غير مرخص بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة لإنتاجة كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا وترويجها وإدخال الغش والتدليس على المواطنين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمداهمة المصنع جري ضبط 900 كمامة منتج نهائي وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات.وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التحقيق.