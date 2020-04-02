الشرطة الأفغانية تحبط محاولة اختطاف طيار بالقوات الجوية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن الشرطة تمكنت من إحباط محاولة لاختطاف طيار بالقوات الجوية الأفغانية، واعتقلت شخصين على صلة بمحاولة الاختطاف.وأفاد بيان أصدرته الداخلية الأفغانية - ونقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس - بأن قوات الشرطة اعتقلت المشتبه بهما خلال غارة شنتها على المنطقة العاشرة في العاصمة كابول.وأضاف البيان أن المشتبه بهما حاولا اختطاف الطيار من المنطقة الثالثة في كابول مساء أمس الأول الثلاثاء، موضحًا أن المشتبه بهما لم يتمكنا من إتمام عملية الاختطاف ولاذا بالفرار من المنطقة غير أن الشرطة تمكنت بعد ذلك من القبض عليهما، مشيرًا إلى أنه خلال هذه العملية تم مصادرة سيارة هامر وبندقية من طراز |إيه كي 47| وبعض المشروبات الكحولية.