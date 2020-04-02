ضبط 618 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الخميس، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء هشام فاروق مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 618 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن: 103 حكم حبس جزئي، و19 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 351 حكما بغرامات، و145 حكما بمخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.