مع كورونا وحرب النفط.. صمود وهبوط للعملات الأجنبية

تخلى الدولار اليوم الخميس عن بعض المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة، بعدما دعمت قفزة بنسبة 10% في أسعار النفط العملات المرتبطة بالسلع الأولية، إلا أن الضبابية المحيطة بجائحة فيروس كورونا أبقت العملة الأمريكية قوية أمام باقي العملات الرئيسية.وصعدت أسعار النفط بفعل آمال في نجاح الدبلوماسية الأمريكية في إقناع السعودية وروسيا بإنهاء حرب الأسعار التي دفعت أسواق الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما، وتقرير لبلومبرج عن مشتريات الصين من النفط.أدى ذلك لرفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية، حيث صعد الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6110 دولار، وتعزز الدولار الكندي 0.65 % إلى 1.4146 دولار كندي.لكن أمام معظم العملات الرئيسية، ظل الدولار قويا بسبب حالة الارتياح لدى المستثمرين، القلقين حيال التعطيل الكبير للتجارة الدولية الناجم عن وباء كورونا، الناجمة عن حيازة الدولار.واستقر مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 99.470 بعد تحقيق مكاسب 0.53% خلال الليل، حيث ارتفعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0947 دولار بعد هبوط بنسبة 0.69 % أمس الأربعاء.في الوقت نفسه تراجع الين، والذي يُعد ملاذا آمنا، بشكل طفيف، وجرى تداوله عند 107.24 ين للدولار، بعدما بلغ ذروة أسبوعين عند 106.925 أمس الأربعاء.وفي آسيا، تراجعت الروبية الإندونيسية 0.5 % لتقترب من أدنى مستوى في 22 عاما الذي بلغته الشهر الماضي.وسجل الريال البرازيلي والراند الجنوب إفريقي مستويات قياسية منخفضة أمس الأربعاء، بينما نزلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في عامين.