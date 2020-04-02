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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع عدد المتعافين بالحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة لـ27

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:21 ص
المتعافين بالحجر
المتعافين بالحجر الصحي
مصطفى دياب
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ارتفع عدد المغادرين للحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، لـ27 شخصًا، بعد تعافي وخروج "ربيع فاروق، 55 سنة، من محافظة المنيا" و"رنا محمد عبدالمنعم، 21 سنة والمقيمة في حدائق حلوان" عقب تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما للعلاج خلال فترة تواجدهما في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالته وبسحب عينات منه أثبتت النتائج اختفاء لفيروس كورونا المستجد به.

وقالت رنا: "إنها لم تتخيل أن والدها سيتوفى بسبب كورونا، إلى كل ما يربطه به ما تسمع في وسائل الإعلام عن الفيرس والتحذيرات الكبيرة له خارج مصر، ولم تعلم أن والدها سيكون أحد أول 10 ضحايا له".

وأضافت أن والدها، يبلغ من العمر 70 عامًا، وكان يعمل مدرس تربية رياضية بالمعاش، وشعر بضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتدهورت حالته وظهرت وأعراض عديدة لفيروس كورونا المستجد ليتجه للمستشفى، ويأخذ منه عينة وأكدت المعامل إيجابية العينة، لتتجه سيارة إسعاف معقمة ذاتيًا لتنقله بمسشتفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، ليتوفى داخل المستشفى.

وأرسلت وزارة الصحة فرق وقائية للعمارة التي يقطن بها، وتم تعقيمها بشكل كامل وإخلاؤها من جميع المتواجدين بها، وأجري تحليل لها ولوالدتها التي تعمل دكتور نساء، وتبين إصابتهما، وانتقلوا على إثرها لمستشفى الحجر الصحي بأبوخليفة، لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من تحليل قبل خروجها في أيام متفرقة وتبين شفاؤها التام، فيما تظل والدتها داخل المستشفى للتأكد من سلامتها.

وكانت مستشفى أبوخليفة قد تخصصت للحجر الصحي، لحداثتها وكفاءتها، حيث تعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، بجانب قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، وقسم العيادات ويحتوي على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعي، وصيدلية، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوي على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوي على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر، بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.

كما يخدم مستشفى أبوخليفة عددًا من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقلة كبيرة في الخدمة الصحية، ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.

وتم تطوير مستشفى أبوخليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرحًا طبيًا يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتي عين شمس وقناة السويس، وتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كل الحوادث، وتوفير كل الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كل الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

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