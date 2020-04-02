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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تتعهد بالتبرع بـ5.73 مليون دولار لمساعدة كوريا الشمالية

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:20 ص
كوريا الجنوبية والشمالية
كوريا الجنوبية والشمالية
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تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالتبرع بـ 5.73 مليون دولار لمساعدة جارتها الشمالية خلال هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قد تعهدت في ديسمبر العام الماضي بالتبرع بـ 5 ملايين دولار إلى مشاريع منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الطبي إلى مجال صحة الأمهات والأطفال الكوريين الشماليين، وسلمت مليون دولار إلى المنظمة في نهاية العام الماضي ويبقى 4 ملايين دولار في هذا العام.

ووعدت الوزارة بالتبرع بـ 1.73 مليون دولار عبر منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية إلى 3 مشاريع خاصة بإعادة الإعمار في كوريا الشمالية بسبب الإعصار "لينج لينج" تنفذها منظمة الصليب الأحمر الكورية الشمالية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موقعه الإلكتروني يوم 1 أبريل أن كوريا الجنوبية تعهدت بالتبرع بحوالي 5.73 مليون دولار خلال هذا العام.

وشكل هذا المبلغ حوالي 60% من إجمالي التبرعات المتعهد بها (9.43 مليون دولار) في المجتمع الدولي، ليشكل الجزء الأكبر من بين الدول في العالم.

ووعدت سويسرا وألمانيا بالتبرع بـ 2.13 مليون دولار و670 ألف دولار لمساعدة كوريا الشمالية.

ومن المقرر تخصيص 51.9 % أي 4.9 مليون دولار من إجمالي التبرعات المتعهد بها، في منظمة الصحة العالمية وفقا للبيانات.

وحسب القطاعات، سيتم ضخ 4.7 مليون دولار أي نصف التبرعات، في قطاع الصحة، وسيتم تخصيص 900 ألف دولار في مواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

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