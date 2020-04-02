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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السياحة والطيران العربي يخسر 46 مليار دولار في 3 أشهر

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:19 ص
السياحة والطيران
السياحة والطيران العربي يخسر
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ذكر تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاعي السياحة والطيران المدني العربي خسر حوالي 46 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية شهر مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم على موقع المنظمة العربية للسياحة، أن قطاع السياحة والسفر في العالم العربي في ظل أكبر أزمة يواجهها في تاريخه شهد الغاء ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميا وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن.

وأشار الي أن هذا القطاع الحيوي الذي يمثل كمتوسط 14.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية قد خسر خلال هذه الفترة حوالي 25 مليار دولار في إيرادات السياحة و8 مليارات دولار في ايرادات شركات الطيران العربية و12.96 مليار دولار في الاستثمارات السياحية.. والأهم من ذلك هو تهديد خسارة حوالي مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.

وقررت المنظمات العربية الثلاث تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة نظرا لدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النمو السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ودعا البيان الحكومات العربية إلى تبني إجراءات من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة والتي تتماشى مع قرارات القمم العربية التي صدرت منذ عام 2001، ومن بينها تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدة سنتين على الأقل وإقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل، وذلك لتوفير شبكة امان اجتماعية وتوفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الأزمة، وأن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم وأن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وإلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.

كما تتضمن الإجراءات المطلوبة تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع وتقليص التكلفة او الغائها وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوا وضرائب الإقامة في الفنادقو رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.

وطالبت المنظمات العربية الثلاث بإعطاء قطاع السياحة والسفر كافة الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي كونه محرك لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تقديم منح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد البيان أنه سيتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الازمة للمعنين فى الثلاث قطاعات لتجاوز أثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى.

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