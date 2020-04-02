«المالية»: انتظام صرف معاشات أبريل من منافذ مصلحة «الخزانة العامة»

أكدت وزارة المالية، انتظام عملية صرف معاشات شهر أبريل من خلال منافذ «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة»، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات، بما يحافظ على صحتهم، ويتسق مع جهود الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خلال صرف معاشات شهر أبريل من مصلحة «الخزانة العامة» مع مراعاة منع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ، وماكينات الصرف الآلي «ATM»، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية عدة دقائق.وأضاف أن مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» حريصة على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تكليف فريق عمل لتطهير كل المباني والمنشآت مع توفير كمية من المطهرات على مدار اليوم، وأجهزة «كاشف للحرارة» للعاملين والمواطنين، إضافة إلى وضع «دواسة كلور» عند مدخل المصلحة، وتعليق عدد من الإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها، وتوفير مقاعد لكبار السن مع مراعاة وجود مسافة كافية لا تقل عن ٢ متر حرصًا على سلامتهم وأمنهم، موضحًا أنه تم إلزام جميع العاملين بالمنافذ الجماهيرية بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، مع الحرص الدائم على تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد الانتهاء منه.وأشار إلى أنه تم تخصيص ١٣ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون على مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، لافتًا إلى أنه تم توفير ٦ ماكينات صرف آلي «ATM»؛ بما يسهم في منع التزاحم والتكدس.