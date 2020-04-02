«مصر أمان لينا».. سياح يرفضون العودة إلى بلادهم خوفًا من كورونا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جميع السائحين الموجودين سواء في أسوان أو الأقصر أو في أي منطقة أخرى على مستوى مصر، رفضوا مغادرة مصر، مشيرًا إلى أن عددهم ليس بالقليل، مؤكدًا قولهم إن وجودهم في مصر أكثر أمانًا لهم.وأشار وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن اختيار هرم خوفو لإضاءته بعبارات توعوية لمواجهة فيروس كورونا، لم يكن عشوائيًا، حيث إنه أشهر هرم في العالم، وأحد عجائب الدنيا السبع، موضحًا أن هناك قنوات عالمية غطت الحدث، حيث تصدر الأمر صحف عالمية كثيرة.ونوه بأنهم استغلوا غلق المناطق الأثرية في تطهيرها أكثر من مرة، مؤكدًا أن أعمال الحفر ما زالت مستمرة، ولكن تم تقليص العمالة.