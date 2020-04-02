طوارئ في لوكيشن «شاهد عيان» للانتهاء من الحلقات الأولى

استأنف الفنان حسن الرداد، تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "شاهد عيان" فى أحد الديكورات المخصصة للعمل بأحد المستشفيات.ووضع المخرج محمد حماقي خطة محكمة للانتهاء من تصوير العشر حلقات الأولى للمسلسل لتسليمها لقناة النهار العارضة للعمل خلال النصف الثاني من شهر أبريل، خاصة بعد طرح البرومو الدعائي.ودخل نجوم المسلسل معسكرا مغلقا للانتهاء من هذه الحلقات وتم رفع ساعات التصوير إلى ١٨ ساعة يوميا.ويجسد حسن الرداد من خلال العمل، شخصية ضابط يدخل فى مشكلات تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى.