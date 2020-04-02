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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكثيف تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:16 ص
تطهير شوارع ومنافذ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال التطهير لجميع المدن والمنافذ الحدودية للمحافظة، والكشف الدوري على الوافدين للمحافظة، مع تطهير جميع البضائع الواردة للمحافظة، بما في ذلك متعلقات المواطنين، مشددًا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، لأعمال التطهير والتعقيم لتلك المنافذ.

وقام اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد رضا عبد الحميد، مدير الحماية المدنية بكفر الشيخ، بعمل حملة للتطهير والتعقيم موسعة بمدينة كفر الشيخ، حيث تم تطهير شارع بورسعيد، أهم شوارع المدينة من حيث الزحام والتكدس بمنطقة المزلقان بوسط البلد، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحماية المدنية، والدفاع الشعبي بالمحافظة.

وتوجهت حملة التطهير إلى المدخل الرئيسي لمحافظة كفر الشيخ، اتجاه محافظة الغربية، حيث تم تطهير المنفذ والاطمئنان على سير أعمال تطهير وتعقيم السيارات الواردة، بما في ذلك الكشف الحراري على الوافدين لمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ
تطهير شوارع ومنافذ كفر الشيخ

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