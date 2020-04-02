6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 منها في موسكو.وسجلت روسيا صباح الخميس، وفاة 3 مرضى بالالتهاب الرئوي الثنائي، وكانت نتائج اختباراتهم أظهرت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر بمركز مكافحة الفيروس.ووفقا للمصدر، اليوم الخميس، فإن جميع المرضى كانوا يعانون من أمراض مصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحا أنه من بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشيا في الوباء، وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في روسيا إلى 24 حالة وفاة.