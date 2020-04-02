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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تراجع حاد لمبيعات سيارات هيونداي في أمريكا

الخميس 02/أبريل/2020 - 10:13 ص
هيونداي
هيونداي
وكالات
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أعلنت مجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن تراجع مبيعات سياراتها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلفية تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت المجموعة، أن مبيعات سيارات هيونداي وجينسيس وكيا التابعة لها في الولايات المتحدة بلغت خلال الشهر الماضي 81.5 ألف سيارة مقابل 118441 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

قال راندي باركر نائب رئيس هيونداي المسؤول عن المبيعات المحلية في شركة هيونداي موتور أمريكا، إن "من البديهي أن العالم كله يواجه تحديا ضخما سيكون له تأثير كبير على الأعمال وعلى حياتنا العادية".

نعرف أن أياما صعبة تنتظرنا لكننا نقوم بكل ما في وسعنا لكي تكون الشركة في وضع يتيح لها النجاة من هذه الظروف والعودة إلى النمو".

وشهدت مبيعات سيارات هيونداي وجينسيس تراجعا بنسبة 42% سنويا في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي إلى 36087 سيارة، في حين تراجعت مبيعات سيارات كيا بنسبة 19% فقط إلى 45413 سيارة مقابل 55814 سيارة في مارس من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات التراكمية لسيارات مجموعة هيونداي موتور جروب خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في السوق الأمريكية بنسبة 5.4% سنويا إلى 288383 سيارة.

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