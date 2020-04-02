سوء الحظ يلازم برنامج «السيرة» لوفاء الكيلاني

اضطرت شبكة قنوات "DMC" إلى تأجيل برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني وذلك رغم عرض البرومو الأول للعمل على شاشاتها.وعلمت "الدستور" أن سوء حظ يواجه العمل الذي تم تصوير بعض حلقاته في لبنان، حيث تم تأجيل عرضه بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف تصوير الأعمال الفنية والبرامج في لبنان وفقًا لتعليمات نقابة المهن الفنية هناك.البرنامج كان من المقرر عرض أولى حلقات الموسم الأول منه بداية شهر أبريل الجاري ولكن "DMC" قررت تغيير خطتها وتأجيل عرض البرنامج للموسم الرمضاني المقبل ولكن حتى الآن لم يحسم القرار بشأن الموعد النهائي لعرض "السيرة" ما يجعل وفاء الكيلاني تواجه مصيرًا غامضًا.