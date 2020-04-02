تعافي سيدة حامل وخروج 7 حالات من مستشفى العزل بالأقصر

أعلنت مستشفى العزل الصحي لعلاج مرضى فيروس كورونا، اليوم الخميس، تعافي ٧ حالات حاملة للفيروس من بينهم سيدة حامل، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك نتيجة خضوعهم لرعاية طبية مكثفة، اعتمدت على بروتوكول علاجي مُتبع من جانب أطباء المستشفى.من جانبه أوضح وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل في الأقصر، أن الرعاية الطبية التي خضع لها حاملو فيروس كورونا من جانب أطباء المستشفى، أثمرت في تعافي ٧ حالات من بينهم سيدة حامل تدعى "ن " تبلغ من العمر ٣٠ عامًا، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر، وتعرضت للإصابة نتيجة مخالطة مريض حامل للفيروس.وأشار إلى أنه كان من المترقب أن تخضع السيدة لعملية ولادة بداخل مستشفى العزل، ولهذا فإن إدارة المستشفى وفريقها الطبي اتخذ عدد من الإجراءات الوقائية المشددة في ظل عملية استعداد موسعة لإجراء اولى عملية ولادة بداخل الحجر إلا ان السيدة الحامل تعافت من الفيروس تمامًا، قبل موعد الولادة، موضحًا أن حالة الجنينة مستقرة ولا يعاني من أية مشكلات نظرًا لكون الأم كانت حاملة للفيروس.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" كما أن المستشفى نجحت في إجراء أول جلسة غسيل كلوي لأحد المصابين بفيروس كورونا، والذي كشف تاريخه المرضي انه يحتاج دومًا إلى جلسات غسيل، ولهذا تم تشكيل فريق مصغر من جانب أطباء المستشفى وأعضاء التمريض لإجراء عملية الغسيل الكلوي، والتي تمت وسط استعدادات مكثفة للغاية من حيث التعقيم، والمتابعة المستمرة على مدار الوقت.وأشار إلى هناك مجموعة أخرى من المرضى في انتظار ظهور النتائج المعملية الخاصة بهم، وفي حالة ثبوت تحول اصابتهم من ايجابية إلى سلبية من خلال خضوعهم لفحصين متتاليين فإنه سوف يتم السماح لهم بمغادرة المستشفى.يذكر أن مستشفى العزل الصحي في الأقصر تعد الأعلى من حيث تحقيق معدلات شفاء بين مصابي فيروس كورونا، هذا الأمر الذي استدعى بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للاعلان عن دراسية الأسباب التي تجعل مصابي منطقة صعيد مصر الاكثر تماثلًا للشفاء.