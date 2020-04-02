اعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول خلال 2019

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج عمل تطوير الأنشطة البترولية بكافة محافظات الصعيد واستدامة تأمين احتياجاته من المنتجات البترولية واستمرار تحسين كفاءة منظومة نقل وتوزيع الوقود.يأتي ذلك من خلال تطوير ورفع مستوى الخدمة فى محطات التموين والمستودعات القائمة وزيادة المنافذ التسويقية وإنشاء محطات تموين وخدمة جديدة على الطرق الحيوية في مداخل ومخارج المدن، خاصة التى تتسم بمعدلات مرتفعة فى استهلاك الوقود، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة لمحافظات صعيد مصر.وطالب الملا بتعظيم الأنشطة التخصيصية لشركات التوزيع، مثل نشاط تموين السفن والطائرات باعتباره مورد دولارى يعظم من الإيرادات واقتصاديات تلك الشركات.وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل للأصول والمعدات ورفع كفاءة الموارد البشرية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتعزيز قدراتهم الفنية فى هذا النشاط الحيوى، والمتابعة المستمرة لأعمال نقل وتوزيع الوقود والالتزام الصارم بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة النيل لتسويق البترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.وخلال الاجتماع استعرض المهندس ناصر شومان رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، حيث أوضح أن الشركة تقوم بتسويق وتوزيع المنتجات البترولية من خلال 68 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود بعد دخول محطة جحدم بأسيوط ومحطة القرنة بالأقصر خلال العام، ويبلغ أسطول الشركة من السيارات الصهريجية 27 سيارة ذات سعات مختلفة لتأمين وصول المنتجات البترولية وسرعة تلبية احتياجات محطات الشركة وعملائها.وأضاف أنه تم تحقيق زيادة فى الحصيلة الدولارية للشركة من نشاط تموين السفن بموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والغردقة ونوبيع وشرم الشيخ وسفاجا والسويس سفاجا، ومن نشاط تموين الطائرات بمطارات القاهرة وأسيوط وسوهاج والعلمين.كما استعرض أهم ملامح الخطة المستهدفة خلال عام 2020، حيث أوضح أنه من المخطط تشغيل 17 محطة تموين وخدمة جديدة، وإنشاء محطات مشتركة مع شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتوريد وحدتين لتموين الطائرات وتعد هذه الوحدات هى الأولى فى مصر التى تعمل طبقًا للمواصفات البيئية القياسية للوقود، واعتماد الشركة بمنطقة جنوب الوادى من سلطة الطيران المدنى كمركز معتمد للتدريب على الخدمات الفنية لتموين الطائرات لمطارات جنوب الوادى، بالإضافة إلى التوسع فى مجال تموين السفن، كما تقوم الشركة بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أنشطة تصنيع وإنتاج الزيوت والكيماويات بأعلى معايير الجودة.