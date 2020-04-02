حريق فى مطعم ومستشفى بحلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم، بالشارع الغربي بمدينة حلوان، وامتد الحريق لمستشفى مجاور له، دون خسائر بشرية.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة بنشوب حريق هائل في أحد المطاعم، بالشارع الغربي، وامتد الحريق لجزء من مستشفى تحت الإنشاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه وإخماده.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.