وفاة سفيرة الفلبين فى لبنان بعد إصابتها بكورونا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، في بيان عن أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين سفيرة الفلبين في لبنان برنارديتا كاتالا، توفيت فجر اليوم الخميس، في مستشفى في لبنان، عن عمر 62 عاما، نتيجة لمضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا".وقالت وزارة الخارجية في بيان:"بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا كاتالا، السفير الفلبيني في لبنان في 2 أبريل 2020، بسبب المضاعفات الناشئة عن COVID-19".وقد عملت كاتالا في السلك الدبلوماسي لمدة 27 عامًا كدبلوماسي محترف.وقالت وزارة الخارجية: "كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة السفير كاتالا في الخدمة الخارجية المتميزة".وقد عملت كاتالا في مناصب رئيسية في كوالالمبور وجاكرتا.وقالت وزارة الخارجية إنها عملت أيضًا كمديرة جوازات "حيث قدمت خدمة الخط الأمامي لملايين الفلبينيين".