ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- بدعم من التحسن السعري فى أداء البترول، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية بنسبة 0.12%، كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بلغت نسبته 0.2%، كما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.39%.وبلغ حجم التداولات بالبورصة الكويتية بالمستهل، نحو 11.04 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 930 صفقة شراء وبيع، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3.52 مليون دينار.وجاء سهم "ألافكو" على رأس قائمة الارتفاعات للشركات المدرجة، حيث ارتفع بنسبة 8.11%، فيما تصدر سهم "تعليمية" قائمة التراجعات بنسبة هبوط بلغت نحو 5%.وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كل المستويات بكميات بلغت 3.81 مليون سهم بقيمة 2.37 مليون دينار، مُتراجعًا 0.64%.