رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:59 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
طباعة
صعدت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع- بدعم من التحسن السعري فى أداء البترول، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية بنسبة 0.12%، كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بلغت نسبته 0.2%، كما ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 0.39%.

وبلغ حجم التداولات بالبورصة الكويتية بالمستهل، نحو 11.04 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 930 صفقة شراء وبيع، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3.52 مليون دينار.

وجاء سهم "ألافكو" على رأس قائمة الارتفاعات للشركات المدرجة، حيث ارتفع بنسبة 8.11%، فيما تصدر سهم "تعليمية" قائمة التراجعات بنسبة هبوط بلغت نحو 5%.

وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كل المستويات بكميات بلغت 3.81 مليون سهم بقيمة 2.37 مليون دينار، مُتراجعًا 0.64%.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

22 متعافيًا من كورونا بمستشفى العجمى

«الأزهر للفتوى»: الامتناع عن الحجر الصحى حرام شرعًا

تفاصيل دور قطر لخدمة «الإخوان» و«الحوثى» فى اليمن

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

تفاصيل دور قطر لخدمة «الإخوان» و«الحوثى» فى اليمن

مصادر تنفى تظاهر مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

إغلاق الملاعب في نيويورك منعًا للتجمعات

الفلبين تلزم المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج

5 نصائح للاحتفاظ بطعامك في الثلاجة لمدة أطول

حظر التمارين الرياضية الجماعية في إيطاليا

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك

باحث سورى يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنسانى

خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب