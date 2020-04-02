ارتفاع وفيات كورونا فى أستراليا لـ23 والإصابات لـ4976

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في استراليا الى 23 حالة وفاة وذلك بعد وفاة امرأة في السبعينات من العمر في مستشفى في ولاية فيكتوريا ووفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاما في مستشفى في ولاية كوينزلاند.وكانت آخر إحصائية لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا بلغت 4976 حالة.وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ2298 حالة.