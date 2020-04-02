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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

150 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع على نهر النيل

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:56 ص
علاء خالد
علاء خالد
وائل القمحاوى
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كشف المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بالمياه، بنسبة تجاوز المستهدف السنوي المحدد من وزارة المالية وهو 107 ملايين بقيمة تجاوز 43 مليون جنيه، إذ تجاوزت قيمة المتحصلات خلال 9 أشهر من السنة المالية حاجز الـ150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع القيم يعكس جهود أجهزة القطاع غير المسبوقة في دعم الخزينة العامة للدولة.

وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال ضمن الخطة الاستثمارية باستثمارات بلغت 17 مليون جنيه، شملت أعمال حماية لجوانب نهر النيل وأعمال تكريك للمجرى، كما أنه جارٍ تنفيذ حزمة من الأعمال أيضًا في مجال الخطة الاستثمارية بقيمة 152 مليون جنيه على عامين ماليين 2019- 2020،2020- 2021 وتشمل أعمال حماية بأطوال تصل إلى 9 كيلومترات على جوانب نهر النيل وأعمال شراء معدات وأعمال تكريك للمجري المائي.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 3 عمليات بقيمة نحو 2.2 مليون جنيه بالتنسيق مع أجهزة محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وجارٍ تنفيذ أعمال بقيمة نحو 6.5 مليون جنيه لعملية إنشاء وتجميل كورنيش نيل أبوشوشة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، في قنا.

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