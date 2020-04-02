ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية إلى مناطق تفشى كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.ونقلت صحيفة (يو.إس.آية توداي) الأمريكية اليوم الخميس عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".وقال ترامب عن وقف الرحلات الجوية الداخلية، التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب: "ننظر إلى الأمر برمته"، مضيفا أنه ليس مستعدا لإصدار أمر بالبقاء في المنزل، قائلا إن هذا القرار ليس ضروريا في بعض الولايات.وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا القرار لا يتمتع بالمرونة إذ إن هنالك بعض الولايات والمناطق التي لا تعاني من مشكلة كبيرة، مستشهدا بالأوضاع في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وولاية ألاسكا.ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شركات الطيران ومسئولي الصناعة وحتى خبراء الصحة، قولهم إن الرحلات الجوية هي خدمة أساسية للأشخاص والبضائع ويجب أن تستمر حتى خلال الأزمة.وتكافح الولايات المتحدة لاحتواء الوباء الفتاك الذي ذكرت مصادر أمريكية أنه قد يحصد أرواح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.