رئيس الموساد يدخل الحجر الصحي بعد اجتماعه مع وزير الصحة

دخل رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهن، صباح اليوم الخميس، الحجر الصحي، بسبب اجتماعه مع وزير الصحة يعقوب ليتسمان، والذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، بحسب فضائية سكاي نيوز.وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.كما حذر نتنياهو من أن إسرائيل على مفترق طرق إما أن تنجح في كبح انتشار وباء كورونا، أو تتدهور إلى حالة يموت فيها آلاف الإسرائيليين.وقال نتنياهو إن "الحكومة والتربية والجيش والناس كلنا نبذل جهودًا جبارة للتغلب على حرب الفيروس التي فرضت علينا. الأولوية الآن هي إنقاذ حياة آلاف أرواح الإسرائيليين".وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 6092 من بينها 25 حالة وفاة، و95 حالة حرجة.